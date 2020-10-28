Степанакерт, , 10:02 — REGNUM Решение о присвоении звания «Герой Арцаха» экс-министру обороны Нагорно-Карабахской республики (НКР) Джалалу Арутюняну принял президент НКР Араик Арутюнян. Он сообщил об этом 28 октября на своей странице в соцсети Facebook.

Следите за развитием событий в трансляции: «Нагорный Карабах: перемирие только на бумаге – все новости»

«Дорогие соотечественники! Сегодня я принял решение о присвоении генерал-лейтенанту Джалалу Арутюняну высшего звания «Герой Арцаха» за его исключительные заслуги перед Республикой Арцах (НКР — ред.) по обеспечению защиты и безопасности Родины, за проявленные отвагу и личное мужество», — говорится в сообщении.

Также Араик Арутюнян отметил, что такое решение, это, в первую очередь, «оценка героической борьбы» армии обороны НКР, с первых дней эскалации конфликта ведущейся и ее командным составом, и ее подразделениями, при этом демонстрирующей «высочайший в мире профессионализм и самоотверженность».

«Джалал Арутюнян — наш герой, и на его примере мы должны воспитывать поколения», — также отметил президент НКР и уточнил, что, как заверяют медики, в скором времени экс-министр обороны поправится и присоединится к своим сослуживцам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.