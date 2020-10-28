Анкара, , 09:47 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом 28 октября сообщил источник в МИД Турции.

Следите за развитием событий в трансляции: «Нагорный Карабах: перемирие только на бумаге – все новости»

«В ходе переговоров министры обсудили тему Нагорного Карабаха», — приводит слова источника ТАСС.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Единый армянский информационный центр при правительстве Армении сообщил, что утром 28 октября на некоторых направлениях в Нагорном Карабахе продолжались военные действия локального значения.