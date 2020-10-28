Ереван, , 09:39 — REGNUM Утром 28 октября на некоторых направлениях в Нагорном Карабахе продолжались военные действия локального значения. Об этом 28 октября сообщает Единый армянский информационный центр при правительстве Армении на своей странице в соцсети Facebook.

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"Ночью ситуация в зоне конфликта Арцаха (Нагорно-Карабахская Республика — ред.) и Азербайджана оставалась относительно стабильно-напряженной», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что 27 октября вечером азербайджанская сторона продолжала подвергать обстрелам мирные населенные пункты — город Мартуни и села Аскеранского района.

«В настоящее время на некоторых направлениях идут бои локального значения. Подразделения армии обороны продолжают операции по уничтожению диверсионных групп противника», — также уточняется в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в азербайджанском минобороны сообщили, что Тертерский район Азербайджана подвергся обстрелу со стороны ВС Армении.