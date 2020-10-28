Баку, 28 октября 2020, 08:57 — REGNUM Обстрелу со стороны ВС Армении подвергся Тертерский район Азербайджана. Об этом 28 октября сообщает азербайджанское минобороны.
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"28 октября около 07:30 (06:30 мск) армянские вооруженные силы подвергли артиллерийскому обстрелу территорию Тертерского района», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что переговоры о мире в Нагорном Карабахе были сорваны из-за заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о статусе региона.