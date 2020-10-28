Баку, , 06:30 — REGNUM Переговоры о мире в Нагорном Карабахе были сорваны из-за заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о статусе региона, заявил 27 октября помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев в интервью The New York Times.

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«Последним гвоздем в крышку гроба в переговорном процессе стало его заявление о том, что Нагорный Карабах является армянским», — сказал представитель азербайджанского лидера.

По его словам, в Баку рассчитывали на прогресс в вопросе урегулирования многолетнего конфликта после того, как премьером Армении стал Никол Пашинян, однако он не оправдал надежд азербайджанской стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в регионе продолжаются с 27 сентября 2020 года. Кроме армии Нагорно-Карабахской Республики, наступающим войскам Азербайджана противостоят и вооруженные силы Армении. Обе стороны обвиняют друг друга в ударах по гражданским объектам и мирному населению.

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