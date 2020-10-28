Вашингтон, , 07:45 — REGNUM Государственный секретарь США Майкл Помпео 27 октября выразил удовлетворение тем, что Косово и Северная Македония подписали соглашение о безопасности сети 5G с США.

На своей странице в социальной сети Twitter глава внешнеполитического ведомства США разместил следующее:

Майк Помпео Посредством заключения трехстороннего соглашения о сети 5G Болгария, Северная Македония и Косово присоединились к чистой сети. Растущая чистая коалиция чистой сети и чистых компаний включает также 27 стран НАТО, 25 стран Евросоюза и 11 государств трех морей, а также множество известных по всему миру компаний.

В пятницу, 23 октября в ходе визита в Северную Македонию премьер-министр Косово Авдулла Хоти и помощник Государственного секретаря США по экономическому росту, энергетике и окружающей среде Кийт Крак подписали меморандум о сотрудничестве при создании чистых сетей 5G.

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В посольстве Косово в Скопье данный меморандум назвали важным шагом президента США Дональда Трампа к продвижению Вашингтонских соглашений.

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