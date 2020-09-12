12 сентября 2020 | Время чтения 18 мин

Дональд Трамп прилагает все усилия к тому, чтобы вновь победить в предвыборной гонке. Одним из козырей должно стать разрешение косовского конфликта. Или его видимость, которую должны создать подписанные 4 сентября Вашингтонские соглашения о нормализации экономических отношений между Косово и Сербией. Но соглашения, подписанные почти без учета интересов косовской стороны, создали повод для смены власти в крае, а главное, почти наверняка не будут реализованы.

Екатерина Яцкевич, , 20:27 — REGNUM



Трамп: и как они это все выполнять-то будут?! Иван Шилов © ИА REGNUM

Поздравления Дональду Трампу, Ричарду Гренеллу, Роберту О’Брайену и Джареду Кушнеру в связи с сегодняшним историческим достижением — нормализацией экономических связей между Сербией и Косово, которая поможет разрешить конфликт, десятилетиями длящийся в Восточной Европе. — Иванка Трамп, 4 сентября 2020 года

Безопасность, стабильность и процветание всех Западных Балкан остаются ключевыми целями Соединенный Штатов. — Пресс-релиз Государственного департамента США по случаю заключения Вашингтонских соглашений, 4 сентября 2020

Сербия получила все, чего желала, а Косово — ничего. — Альбин Курти, 5 сентября 2020

Наступившая осень встретила россиян сыростью, дождем, насморком и начинающими терять ностальгическую прелесть песнями Шуфутинского и Шевчука. Но для жителей Балканского полуострова осень началась с нового раунда переговоров между Сербией и Косово, который завершился 4 сентября подписанием Вашингтонских соглашений о нормализации экономических отношений между Косово и Сербией.

Отличительной характеристикой Трампа является его публичность. Он из тех, кто, по русской поговорке, ради красного словца не пожалеет и отца. Американский президент беспрерывно шокирует мировое сообщество и делает это сознательно. Однако его выходки, хоть и кажутся порой бессистемными, имеют конкретную цель — продемонстрировать решимость при достижении поставленных целей и эффективность подхода политика к разрешению проблем. Этой цели и должны были бы служить Вашингтонские соглашения.

После подписания соглашения Predsednik.rs

Президент США Дональд Трамп сделал буквально все, чтобы их заключение запомнилось потомкам и ассоциировалось с его именем: соглашения были подписаны в Овальном кабинете в его присутствии (и с его глубокомысленными комментариями), а уже на следующий день косовской переговорной делегации были вручены ключи от Белого дома. Политик выразил готовность лично посетить Белград, что сделает его первым американским президентом после Джимми Картера, который нанес визит в Сербию. Следуя логике «сам себя не похвалишь — никто не похвалит», Трамп прокомментировал свой успех словами «никто не верил, что это возможно», а уже через неделю его, вместе с премьер-министром Косово Авдуллой Хоти и президентом Сербии Александром Вучичем, номинировали на Нобелевскую премию мира.

И все бы хорошо, но надрывные фанфары не смогут заглушить выкрик: «А король-то голый!». Взглянув на текст соглашений, преподносимых как «шаг к разрешению Косовского конфликта», невозможно не рассмеяться: говорить об их эффективности для нормализации отношений не приходится — соглашения ни на йоту не сблизили стороны, при этом возможность их реализации на бесконечности стремится к нулю, при этом по по самому своему содержанию эти соглашения крайне нелепы и похожи на лоскутное одеяло: в самом деле, в соглашении о нормализации ЭКОНОМИЧЕСКИХ отношений внезапно появилось положение о государствах, преследующих гомосексуалистов (при всем уважении к представителям ЛГБТ-сообщества, это выглядит как пункт о защите животных в поправках к Конституции, то есть как попытка нарастить объем и отвлечь внимание) и совершенно политическое положение о переносе посольств Косово и Сербии из Тель-Авива в Иерусалим.

Иерусалим Andrew Shiva

Однако, кажется, я забегаю вперед. Чтобы не смеяться в одиночестве, стоит остановиться подробнее на каждом из пунктов 16 соглашения и показать, что на самом деле оно означает для Белграда и Приштины, а также для Вашингтона и Брюсселя.

Первые два пункта, как и предполагалось ранее, были ни чем иным как приведением в вид юридически обязательного соглашения деклараций о намерениях от 14 февраля 2020 года об автостраде Белград-Приштина и о возобновлении железнодорожного сообщения.

Представительница администрации премьер-министра Косово Авдуллы Хоти Ардита Души с ключом от Белого дома Скриншот страницы в социальной сети Facebook

Эти два пункта стали венцом публичной работы Специального представителя Дональда Трампа по диалогу между Сербией и Косово Ричарда Гренелла, который вместе с советником Трампа по национальной безопасности Робертом О'Брайеном стал одним из организаторов встречи косовской и сербской делегаций в Вашингтоне. По сути, они спасли его репутацию, ведь за почти год работы он (не считая активного вмешательства в отстранение от власти премьер-министра Косово Альбина Курти) добился только подписания деклараций о намерении возобновить железнодорожное, транспортное и воздушное сообщение между Сербией и Косово, которые вполне могли оставаться лишь текстом на бумаге (ну или на экранах).

Новшеством стало уточнение — Косово и Сербия будут осуществлять исследования с целью установить возможность соединения железнодорожной ветки Белград-Приштина с глубоководным портом в Адриатическом море. Таким портом станет порт Дуррес в Албании, о чем прямо заявил премьер-министр страны Эди Рама. Таким образом, Сербия, не соглашаясь на признание Косово, получила гарантии предоставления ей албанцами выхода к морю.

Порт. Дуррес. Албания FloKrass

Следующий пункт, самый объемный, предполагает, что Косово и Сербия в сотрудничестве с Международной корпорацией США по финансовому развитию и Экспортно-импортным банком США заключат меморандумы о взаимопонимании с целью реализации проектов:

Автострады мира (очевидно, Приштина-Белград)

Железнодорожной ветки Приштина-Мердаре

Железнодорожной ветки Ниш-Приштина

Финансовой поддержки и кредитов для малых и средних предприятий

Дополнительных двусторонних проектов

Полного сотрудничества Сербии с Международной корпорацией США по финансовому развитию.

Данный пункт является вспомогательным по отношению к первым двум и предполагает передачу контроля за реализацией ряда инфраструктурных проектов в Косово и Сербии в руки США (напомним, большинство инфраструктурных проектов в Сербии реализуются под эгидой ЕС, причем нередко китайскими компаниями).

Четвертое: обе стороны будут работать над обустройством совместного КПП в Мердаре. Правда, в соглашении не прописано будет ли КПП пограничным или только административным. Этот пункт, наоборот, является вспомогательным к следующему: обе стороны (то есть Косово) присоединятся к зоне мини-Шенгена.

Проект Балканского мини-Шенгена был предложен Сербией и предполагает образование пространства свободного передвижения людей, капиталов, товаров и услуг, а также, что менее известно, объединение промышленных потенциалов входящих в эту зону стран для реализации совместных проектов. Данный проект совершенно невозможно считать воплощением призрака «Великой Албании» — экономически в этой зоне будет доминировать Сербия. Именно поэтому в албанском обществе проект принято называть «Третьей Югославией». В октябре 2019 года к проекту присоединились Сербия, Албания и Северная Македония.

Эди Рама, Зоран Заев и Александр Вучич Vlada.mk

Косово, несмотря на неоднократные приглашения из Тираны, подчеркнуто отказалось участвовать во всех мероприятиях в рамках проекта. С критикой мини-Шенгена неоднократно выступал даже глава Демократической лиги Косово Иса Мустафа (глава партии, к которой принадлежит премьер-министр Косово Авдулла Хоти) и такой преданный вассал США как президент Косово Хашим Тачи, не говоря уж о спикере парламента Косово Вьосе Османи и харизматичном лидере «Движения за самоопределение» Альбине Курти, который даже намеревался провести в Албании шествие против присоединение к этому проекту (шествие было отменено после разрушительных землетрясений в Албании).

Во всем албанском обществе сторонником проекта являлся лишь албанский премьер-министр Эди Рама, который и приветствовал включение данного пункта в состав соглашений. Включение положения о Балканском мини-шенгене в текст соглашений говорит о том, что Хоти уже нечего терять — в противном случае оно стало бы последним гвоздем в гробу любого косовского правительства.

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Министр юстиции Косово Селим Селими, участвовавший во встрече в Вашингтоне, подчеркнул, что на присоединение к Балканскому мини-Шенгену косовская делегация согласилась только ради сохранения партнертва с Вашинтоном. Что комично, Селими принадлежит к «Альянсу за будущее Косово» Рамуша Харадиная, который стал инициатором введения пошлины 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины, которая причинила Сербии многомиллионные убытки.

Селим Селими Twitter.comselim_selimi

Сам Хоти скупо (но емко!) прокомментировал этот пункт соглашения, сказав, что «мы верим, что нашей окончательной целью является интеграция в ЕС и либерализация визового режима. Трамп потребовал от нас, чтобы мы присоединились к этой инициативе, и мы согласились».

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Включение данного пункта в соглашение могло бы стать для Сербии гарантией того, что Косово в дальнейшем не сможет вводить пошлин на сербские товары и лишило бы Косово этого инструмента давления на Белград. Могло бы, если бы это положение соглашения вступило в силу.

То, что от этого соглашения выигрывает только Сербия, отметил и бывший руководитель миссии ОБСЕ в Косово Эдвард П. Джозеф, который заявил, что «Косово гораздо меньше. У него наибольший торговый дефицит в регионе. Что это значит в случае устранения торговых барьеров, кто выигрывает? Сербия, сильнейшая страна. А торговый дефицит в Косово ухудшится».

Эдвард П. Джозеф OSCE

Шестой пункт: обе стороны признают дипломы о высшем образовании и другие профессиональные сертификаты друг друга. Такой пункт может только приветствоваться, однако бюрократическая волокита легко может свести его действие на нет. Конфликтные ситуации могут возникнуть у специалистов с дипломами университета в Митровице, который действует в рамках сербской системы образовани на территории Косово, а потому каждой из сторон причисляется к своей юрисдикции.

Седьмой пункт: обе стороны договариваются сотрудничать с Американским департаментом по энергетике и другими институтами правительства США при проведении исследования с целью организации совместного использования водохранилища Уйман (по-сербски — Газивода) в качестве надежного источника воды и энергии. Данное водохранилище было построено в период существования Югославии и лежит на территории Косово и Рашского округа Сербии. Водохранилище служит источником воды для электростанции в косовском Обиличе, вырабатывающаяся на котором энергия, до настоящего момента, использовалась только косовской стороной.

Водохранилище Уйман (Газивода) Bobik

Таким образом, данное положение соглашений является ещё одной уступкой Косово Сербии. Поскольку водная граница между Косово и Сербией в Газиводе не произведена, данное положение соглашений еще и затронуло такую чувствительную струнку как раздел Косово и позволило оппозиции Косово говорить об ущемлении территориального суверенитета Косово.

Восьмой пункт: стороны обязуются диверсифицировать источники энергии. Казалось бы, этот пункт однозначно направлен против России. Но для косовской стороны он означает необходимость повторного включения в единую энергосистему с Сербией. В косовском «Самоопределении» данное положение назвали нарушением соглашения между Косово, Сербией и европейской системой энергооператоров ENTSO-E, предполагающим выключение Косово из сербской энергосистемы и присоединение к ENTSO-E через Албанию.

Вполне возможно, что в дальнейшем США попытаются использовать данный пункт для того, чтобы попытаться сбыть пресловутый сланцевый газ.

Девятый и десятый пункты уже никак не относятся к нормализации экономических отношений между Сербией и Косово, а являются уступкой требованиям Трампа. Обе стороны отказываются от использования 5G оборудования из небезопасных источников (читается из Китая). Там, где такое оборудование уже установлено, стороны обязуются его демонтировать в оптимальное время.

С зимы 2020 года США оказывают на страны Балканского полуострова давление с целью заставить их отказаться от использования китайского 5G оборудования как небезопасного, после чего соответствующие заявления были сделаны властями Албании и Северной Македонии. Для Сербии Китай — один из крупнейших инвесторов, китайские компании проводят строительные работы в этой стране, а потому принятие этого пункта однозначно является «платой» за посреднические услуги Трампа. Для самого Трампа это один из выпадов в его давней экономической войне с Китаем.

Согласно десятому пункту, обе стороны обязуются наращивать контроль за воздушным пассажирооборотом, обмен информации между друг другом, а также в общих рамках сотрудничества с США на Балканах, а также будут проводить технологическую модернизацию для борьбы с недоброжелательной активностью, применяя для контроля и сбора информации системы, заверенные США, в том числе: PISCES, APIS, ATS-G dhe SRTP. Данный пункт ставит системы безопасности Сербии и Косово в зависимость от США, что в былые времена было бы воспринято как покушение на суверенитет, но…

Одиннадцатое: обе стороны берут на себя обязательство защищать и продвигать религиозные свободы, что предполагает возобновление межконфессионального диалога, защиту религиозных объектов и передачу вопросов, связанных с объектами Сербской православной церкови, в юрисдикцию сербского суда. Последнее в косовской оппозиции отметили как недопустимую уступку Сербии, поскольку такие вопросы могут быть связаны, например, со строительством дорог неподалеку от сербских святынь.

Почему-то сюда же приписано продолжение возврата собственности, изъятой во времена Холокоста, а также невостребованной собственности евреев.

Итак, в этом пункте Косово в очередной раз идет на уступки Сербии, причем не по экономическим, а по политическим вопросам.

Двенадцатый пункт также имеет не экономическую, а политическую сущность: стороны подтверждают приверженность ускорению процесса поиска и идентификации пропавших без вести. Обе стороны обязуются найти долгосрочное и устойчивое решение вопроса о беженцах и перемещенных лицах. Обе стороны обязуются создать контактные пункты, которые будут руководить данными усилиями в рамках соответствующих министерств Косово и Сербии и будут осуществлять координацию усилий между Белградом и Приштиной, а также ежегодное обновление данных о числе решенных и находящихся в процессе рассмотрения случаев.

Надо отметить, что решение вопроса о беженцах и переселенных лицах на самом деле прорабатывается на диалоге в Брюсселе и помещение этого пункта в соглашение является попыткой Трампа присвоить себе плоды чужого труда.

Тринадцатый пункт резко выбивается из повестки переговоров: стороны будут осуществлять сотрудничество с 69 странами, в которых гомосексуализм считается преступлением, с целью добиться его декриминализации. По сути это обязательство оказывать давление на другие страны во имя западных ценностей. Для Косово же прямое следование положениям этого пункта может стать фактором ухудшения его отношений со странами мусульманского мира, составляющими почти половину стран, признавших его независимость.

В четырнадцатом пункте стороны провозглашают Хезболлу террористической организацией и провозглашают готовность осуществлять меры по ограничению деятельности Хезболлы и ее финансовых активов в своей юрисдикции. Это не первый и, как мы увидим, не последний пункт соглашения, который может негативно повлиять на отношения Косово с покровителями из исламского мира. И, как ни странно, он также не имеет отношения к взаимоотношениям Косово и Сербии.

В соответствии с пятнадцатым пунктом Косово накладывает годовой мораторий на попытки вступления в международные организации, Сербия же на год отказывается от кампании по отзыву признаний независимости Косово и отказывается от официальных и неофициальных запросов к странам и международным организациям с просьбами о непризнании Косово. Эти моратории вступают в силу немедленно.

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Особой приверженности этому положению соглашения не выказали ни Сербия, ни Косово. Президент Сербии мгновенно попытался повлиять на признание Косово Израилем через Турцию, в то время как президент Косово Тачи, свою благоданрость США за посредничество в заключении соглашений завершил словами «теперь Косово должно продолжить работу над вступлением в международные организации и новыми признаниями, чтобы наше государство полностью консолидировалось как на внутреннем уровне, так и на международной арене».

Последний пункт соглашения стал настолько неожиданным и настолько абсурдным, что президент Сербии Александр Вучич не смог сдержать своей реакции.

Реакция Александра Вучича на слова Дональда Трампа о том, что в соответствии с Вашингтонскими соглашениями Сербия переносит посольство в Иерусалим Скриншот видео

Косово признает Израиль и обязуется открыть посольство в Иерусалиме. Сербия обязуется открыть коммерческое представительство в Иерусалиме и перенести посольство в Иерусалим в июле 2021 года.

Данное положение совершенно в дух Трампа: оно громкое, оно эффектное и абсолютно деструктивно. В довершение ко всему оно ни в каком случае не будет реализовано: во-первых, Вучич прямо заявил, что Сербия не станет переносить посольство в Иерусалим, если Израиль признает Косово, во-вторых, данное положение решительно осудила как противоречащее резолюции ООН Лига арабских государств, а в-третьих, Евросоюз продемонстрировал готовность не допустить перенос посольств Косово и Сербии в Иерусалим, использовав в качестве рычага давления то, что обе республики стремятся к евроинтеграции, что означает присоединение к общей внешней политике и политике обороны ЕС. Неизвестно, откажется ли Израиль от уже сделанных заявлений о признании независимости Косово, однако переноса посольства Косово в Иерусалим однозначно не произойдет.

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Прежде чем приступить к выводам, я хочу напомнить о важнейшей детали — формате соглашений. Косово и Сербия подписали соглашения именно с США, а не друг с другом. Причем попытка Гренелла представить все в обратном виде (как подписанное двумя сторонами соглашение о нормализации экономических отношений) встретила немедленный (и довольно резкий) ответ из Белграда.

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что «он не знает, правда ли, что Гренелл заявил это, поскольку, как известно, американские чиновники продолжают использовать Twitter для выражения своих точек зрения. Что я знаю точно, это что не было соглашения, подписанного Вучичем и Хоти» и не одно соглашение с Косово не было подписано.

При этом США вроде как тоже не у дел — в том же интервью Гренелл заявил, что США не являются участниками соглашений — Трамп «подписал только подтверждение, что США будут сотрудничать с Косово и Сербией над реализацией соглашения».

Ричард Гренелл Gage Skidmore

А теперь подведем итоги. Вопреки опасениям обеспокоенных лиц, Вашингтонские соглашения нисколько не приближают признание Косово Сербией, а даже отдаляют его: Косово идет на ряд уступок Сербии — открывает для нее свой рынок, дает ей доступ к морю через свою территорию, передает в юрисдикцию Сербии дела, связанные с собственностью православной церкви, водохранилище Газиводе и получаемая на нем электроэнергия идет уходит в совместное распоряжение Косово и Сербии.

За это Сербия не дает Косово ровным счетом ничего — она даже не признает его стороной соглашения, при этом положение об отказе от давления на другие страны и организации с целью добиться отзывов признания Косово игнорируется. Все уступки сделаны правительством Косово только потому, что оно держится на плаву только по воле США.

Хашим Тачи President-ksgov.net

За это Сербия отдает США контроль за строительством ряда важных инфраструктурных объектов (которые принесут ей долгоданный выход в морю) и свою систему информационной безопасности.

При этом обостряются отношения между Косово и мусульманским миром, а также между Сербией и Косово с одной стороны ‑ и ЕС с другой.

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Все это нисколько не приближает Косово и Сербию к нормализации отношений или к взаимному признанию, но создает предпосылки для смены власти в Косово — оппозиция получила многочисленные подтверждения прежде лишь гипотетических утверждений о том, что правительство Хоти готово пойти на любые уступки Сербии. В этих условиях малейший ветерок сможет заставить Альянс за будущее Косово выйти из правящей коалиции, что приведет к досрочным выборам. Победу на этих выборах вероятнее всего одержит коалиция «Самоопределения» Курти и сторонников Вьосы Османи, которые уже неоднократно заявили о намерении выйти из данных соглашений. В случае поражения Трампа на выборах против не станут выступать даже США, поскольку кандидат от демократов Джо Байден уже продекларировал приверженность урегулированию косовского конфликта посредством решения вопроса о статусе Косово. И уж тем более выходу Косово из соглашений не станут препятствовать в Брюсселе, поскольку оно предполагает усиление США в сферах приложения интересов ЕС.

Альбин Курти Kryeministri-ks.net

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Вместо помощи в разрешении конфликта Трамп добился усиления позиций США в Сербии и усложнил Брюсселю работу по подготовке окончательного соглашения между Сербией и Косово, но то, как в Евросоюзе будут разбираться с заморским подарком вряд ли заботит американского президента — в ходе предвыборной кампании он выступит как политик, который внес вклад в разрешение застоявшегося конфликта. А поможет ли ему этот успех на фоне массовых протестов и крайне тяжелой эпидемиологической ситуации — покажет время.

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