Бишкек, , 20:31 — REGNUM «Кенешбек Дуйшебаев не имеет морального права занимать пост главы совета безопасности», — заявил и. о. президента Киргизии Садыр Жапаров в интервью гостелеканалу КТРК, объясняя причину, по которой уволил секретаря совбеза.

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Жапаров раскритиковал Дуйшебаева за то, что тот, будучи председателем госкомитета нацбезопасности Киргизии, не предпринял необходимые меры для предотвращения межнационального конфликта, разгоревшегося в июне 2010 года на юге республики.

«Кенешбек Дуйшебаев должен быть привлечен к ответственности», — подчеркнул он.

ИА REGNUM напоминает, что в июне 2010 года на юге Киргизии произошли массовые вооруженные столкновения между лицами киргизской и узбекской национальностей. В результате вспыхнувшего межэтнического конфликта, только по официальным данным, погибли более четырехсот человек, число раненных исчислялось тысячами. Сотни домов в городах Ош и Джалал-Абад были разграблены и сожжены.

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