Баку, , 12:23 — REGNUM Распространенная армянской стороной информация об обстреле ВС Азербайджана пограничной заставы на границе Армении с Ираном не соответствует действительности. Об этом 27 октября сообщает азербайджанское минобороны.

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"Распространенная Арменией информация о якобы обстреле сегодня территории Армении с применением БПЛА и ракетно-артиллерийских систем Азербайджана является ложной и носит провокационный характер», — говорится в сообщении.

Также в нем подчеркивается, что Баку полностью соблюдает новый режим гуманитарного прекращения огня.

Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что утром 27 октября ВС Азербайджана с использованием беспилотников и ракетно-артиллерийских средств обстреляли армянский пограничный пункт пропуска, расположенный на границе с Ираном.