Ереван, , 11:24 — REGNUM Утром 27 октября ВС Азербайджана с использованием беспилотников и ракетно-артиллерийских средств обстреляли армянский пограничный пункт пропуска, расположенный на границе с Ираном. Об этом 27 октября сообщает пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook.

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"Сегодня, около 10:00—10:15 утра ( 09:00—09:15 мск), в очередной раз нарушив режим прекращения огня, беспилотниками (один из которых упал на территории Армении) и ракетно-артиллерийскими средствами азербайджанская сторона обстреляла армянский пограничный пункт пропуска (расположенный на границе) с Ираном», — говорится в сообщении.

Также указывается, что после того, как армянской стороной было зафиксировано очередное нарушение режима перемирия со стороны ВС Азербайджана, минобороны Армении «объявило, что ему придется нанести ответный удар по азербайджанским силам».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее указ о смене министра обороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР), по причине ранения последнего, подписал президент НКР Араик Арутюнян.