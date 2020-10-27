Баку, , 09:27 — REGNUM Позиции азербайджанской армии и населенные пункты около линии соприкосновения в Нагорном Карабахе на протяжении 26 октября и в ночь на 27 октября подверглись обстрелу с армянской стороны. Об этом 27 октября сообщает минобороны Азербайджана.

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«В течение дня 26 октября и в ночь на 27 октября армянские вооруженные силы, не соблюдавшие новый режим гуманитарного прекращения огня, подвергли обстрелу из различных видов оружия позиции подразделений азербайджанской армии на разных направлениях фронта», — говорится в сообщении.

Кроме того, в нем указывается, что также с армянской стороны в это же время были обстреляны населенные пункты, расположенные около линии соприкосновения.

Помимо этого, уточняется, что военные действия велись на Ходжавендском, Физулинском и Губадлинском направлениях и что попытки атак ВС Армении «были пресечены», армянские подразделения были «отброшены назад, неся потери».

«На различных направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя большое количество живой силы, один танк Т-72, четыре Д-30 и три Д-20 гаубицы-пушки, один ЗРК «Оса-АКМ», один РСЗО БМ-21 «Град», одна радиолокационная станция и шесть единиц автомобильной техники противника», — также говорится в сообщении.

При этом утверждается, что в данный момент ВС Азербайджана «контролируют оперативную обстановку».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что усилия международного сообщества по установлению нового режима прекращения огня в Нагорном Карабахе провалились.