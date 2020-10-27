Ереван, , 00:48 — REGNUM Усилия международного сообщества по установлению нового режима прекращения огня в Нагорном Карабахе провалились, написал 26 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Twitter.

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«В результате постоянных обстрелов со стороны Азербайджана сегодня в Арцахе (Нагорно-Карабахская Республика — прим. ИА REGNUM) были убиты и ранены мирные жители», — написал он.

Добавим, днём 26 октября в министерстве обороны Армении сообщали, что в зоне нагорнокарабахского конфликта с 17:00 по местному времени резко усилились обстрелы из тяжелого вооружения с позиций ВС Азербайджана.

За день до этого, 25 октября Азербайджан и Армения при посредничестве США договорились соблюдать новый режим прекращения огня, он должен был вступить в силу 26 октября.

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