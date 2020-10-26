Бишкек, , 16:01 — REGNUM В Киргизии сегодня, 26 октября, официально стартовала предвыборная гонка на внеочередных президентских выборах. Об этом заявил заместитель председателя центризбиркома республики Абдыжапар Бекматов, передает «24.kg».

Флаг Киргизии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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По его словам, претенденты на кресло главы государства должны выдвинуть свои кандидатуры не позднее 15 ноября, а сдать подписные листы — до 3 декабря, включительно.

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Регистрация кандидатов в президенты завершится не позднее 15 декабря.

Отметим, что центральная избирательная комиссия Киргизии назначила 10 января 2021 года в качестве даты проведения голосования на внеочередных президентских выборах.

ИА REGNUM напоминает, что 5 октября 2020 года в столице Киргизии вспыхнули массовые беспорядки, которые привели к захвату протестующими Белого дома, в результате чего правительство и президента Сооронбай Жээнбеков ушли в отставку под давлением протестующих.

Исполняющим обязанности главы государства объявил себя экс-депутат Садыр Жапаров, который до массовых беспорядков отбывал срок за организацию захвата заложника.