Бишкек, , 19:03 — REGNUM Исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров готовит проект новой Конституции Киргизии, который предусматривает урезание полномочий парламента республики. Об этом он заявил в интервью телеканалу Al Jazerra, передает «Kaktus.media».

Следите за развитием событий в трансляции: «Беспорядки и борьба за власть в Киргизии – все новости»

По его мнению, Киргизия слишком рано перешла к парламентской системе правления.

«Менталитет народа, его культура говорят, что для нас это еще рано. Думается, такое будет возможно через 25 — 30 лет», — подчеркнул он.

Также и. о. президента отметил, что предлагаемые им изменения в Основной закон предполагают переход к одномандатной системе парламентских выборов и учреждение курултая (народный сход — Прим. ИА REGNUM), который станет высшим органов власти в республике.

По словам Жапарова, президент и парламент будут отчитываться перед участниками курултая о проделанной за год работе, а по итогам отчета те будут решать — продолжать ли им работать или отправить их в отставку.

Читайте также: В Киргизии изменят Конституцию, чтобы Жапаров мог выдвинуться в президенты