Москва, , 14:00 — REGNUM Многовекторную работу, которая направлена на деэскалацию ситуации в сфере международной безопасности, продолжает вести президент России Владимир Путин. Об этом 26 октября заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как напомнил пресс-секретарь, ранее российский лидер заявил о готовности РФ не разворачивать в европейской части страны ракеты 9М729 для деэскалации обстановки в Европе в условиях прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Президент Путин последовательно продолжает линию на многовекторную деэкскалацию», — сказал Песков.

Также он указал, в ответ на вопрос о том, прорабатывались ли эти предложения российского лидера с зарубежными партнерами, что «это новая инициатива президента».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия после развала ДРСМД предлагает рассмотреть конкретные варианты взаимных верификационных мер для снятия имеющихся озабоченностей.

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