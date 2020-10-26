Ново-Огарево, Московская область, , 12:36 — REGNUM Россия после развала Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) предлагает рассмотреть конкретные варианты взаимных верификационных мер для снятия имеющихся озабоченностей. Об этом 26 октября заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

«Предлагаем всем заинтересованным сторонам рассмотреть конкретные варианты взаимных верификационных мер для снятия имеющихся озабоченностей», — сказал глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, действие Договора о РСМД было прекращено 2 августа 2019 года по инициативе Соединенных Штатов. Вашингтон обвинил Москву в якобы нарушении договора из-за ракет 9М729. Российская сторона неоднократно доказывала, что параметры ракеты находятся в рамках договора.

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