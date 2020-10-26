Баку, , 11:44 — REGNUM Информация о том, что ВС Азербайджана применяют военную авиацию в зоне конфликта в Нагорном Карабахе, не соответствует действительности. Об этом 26 октября сообщает азербайджанское минобороны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Нагорный Карабах: перемирие только на бумаге – все новости»

«Распространенная армянской стороной информация об использовании Азербайджаном военной авиации является ложной», — говорится в сообщении военного ведомства Азербайджана на странице в соцсети Twitter.

Также указанное сообщение армянской стороны называется «еще одной дезинформацией» и добавляется, что Азербайджан придерживается соглашения о новом гуманитарном прекращении огня.

Как передавало ИА REGNUM, ранее государственная служба по чрезвычайным ситуациям Нагорно-Карабахской республики сообщила, что ВС Азербайджана применили военную авиацию в городе Мартуни в Нагорном Карабахе.