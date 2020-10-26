Степанакерт, , 11:01 — REGNUM ВС Азербайджана применили военную авиацию в городе Мартуни в Нагорном Карабахе. Об этом 26 октября сообщает государственная служба по чрезвычайным ситуациям Нагорно-Карабахской республики (НКР) на странице в соцсети Facebook.

Следите за развитием событий в трансляции: «Нагорный Карабах: перемирие только на бумаге – все новости»

В сообщении говорится, что азербайджанской стороной был нарушен режим прекращения огня также и в мирных населенных пунктах.

«Несколько минут назад противник применил военную авиацию в городе Мартуни, грубо нарушив соглашение о прекращении огня, достигнутое в гуманитарных целях», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что возможность решения конфликта в Нагорном Карабахе военным путем не поддерживается Россией.