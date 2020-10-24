Иваново, , 06:02 — REGNUM В Ивановской области прошли учения отдельной ракетной бригады гвардейской танковой Краснознамённой армии Западного военного округа (ЗВО). Об этом 23 октября сообщает пресс-служба ЗВО Минобороны РФ.

Поднятые по тревоге расчёты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М» совершили 50-километровый марш в незнакомый район. Во время марша ракетчики отработали задачи по отражению нападения диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) условного противника, а также преодолели условно заражённый участок местности.

Прибыв в назначенное место, расчёты организовали маскировку ракетных комплексов, провели развёртыванию ОТРК и осуществили учебные (электронные) пуски ракет. Все действия отдельной ракетной бригады были оценены командованием на отлично.

В специальных учениях было задействовано более 100 военнослужащих и около 40 единиц вооружения, военной и спецтехники.

Как сообщало ИА REGNUM, в Курской области по тревоге подняты ракетные соединения Западного военного округа (ЗВО), которые в рамках тактических учений проведут на полигоне в Астраханской области боевые стрельбы.

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