Калининград, , 07:17 — REGNUM Фронтовые бомбардировщики Су-24М морской авиации Балтийского флота (БФ) осуществили учебные бомбовые удары по различным наземным целям на военном полигоне, расположенном в восточной части Калининградской области. Об этом 8 октября сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) Минобороны РФ.

Экипажи в светлое и тёмное время суток совершали вылеты в назначенный район, где «осуществляли вскрытие наземной обстановки, а также проводили прицельное бомбометание по полноразмерным мишеням, имитирующим командные пункты, инженерные укрепления, живую силу и технику противника».

В заявлении военного ведомства отмечается, что боевые упражнения морскими лётчиками выполнялись с учётом опыта, полученного при выполнении миссии в Сирийской Арабской Республике (САР).

Бомбометание с использованием практических авиабомб П-50 проводилось с высот от 200 до 2000 метров. Средства объективного контроля, установленные на бомбардировщиках и на земле в районе боевого применения, зафиксировали стопроцентное поражение всех целей.

Всего в учебном бомбометании было задействовано около десяти экипажей Су-24М морской авиации Балтфлота.

Как сообщало ИА REGNUM, в Курской области по тревоге подняты ракетные соединения Западного военного округа (ЗВО), которые в рамках тактических учений проведут на полигоне в Астраханской области боевые стрельбы.

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