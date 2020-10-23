Бишкек, , 20:05 — REGNUM Президентские и парламентские выборы пройдут до марта, но только после изменения конституции, инициированной исполняющим обязанности президента Садыра Жапарова. Об этом заявил сам и. о. главы государства, выступая на заседании правительственного совета по развитию бизнеса и инвестициям, передает «Kaktus.media».

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Такую очередность событий он объяснил тем, что «в законах есть много противоречий и упущений, которые нужно исправить».

Также Жапаров отметил, что с марта 2021 года правительство будет работать по новой системе.