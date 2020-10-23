Москва, , 14:11 — REGNUM В настоящее время президент России Владимир Путин еще не привился от новой коронавирусной инфекции и сам сообщит об этом, когда поставит себе такую прививку. Об этом 23 октября сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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"Тут я могу традиционно ответить, что, когда президент сделает прививку, он сам об этом сообщит», — сказал пресс-секретарь в ответ на вопрос о том, привился ли президент РФ от коронавируса.

При этом ранее президент РФ сообщил, что несколько его родственников и ряд людей из его близкого окружения поставили себе прививку от SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация, которая в настоящее время сложилась в России с распространением коронавирусной инфекции, является не простой, однако она находится под контролем.