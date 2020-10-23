Москва, , 13:05 — REGNUM Ситуация, которая в настоящее время сложилась в России с распространением коронавирусной инфекции, является не простой, однако она находится под контролем. Об этом 23 октября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ожидание вакцины и лекарств»

«Действительно, ситуация под контролем — она нелегкая, она напряженная, но она под контролем», — сказал Песков, добавив, что об этом накануне говорил президент России Владимир Путин.

Также он уточнил, что в регионах заблаговременно были приняты меры по подготовке к возможному продолжению пандемии и отметил, что оперативный штаб правительства по борьбе с COVID-19 отладил эту работу с регионами.

«И там, где какие-то точки натяжения возникают, там принимаются особенные меры», — отметил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки на территории России было выявлено 17340 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что стало новым самым большим числом за все время пандемии.