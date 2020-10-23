Бишкек, 23 октября 2020, 13:54 — REGNUM Председатель комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев встретился с министром иностранных дел Киргизии Русланом Казакбаевым, прибывшим в Москву с рабочим визитом.
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Новый глава киргизского внешнеполитического ведомства рассказал представителю российского сената о произошедших в Киргизии беспорядках после парламентских выборов, отставке президента и правительства, а также о последовавших за ними перестановками в руководстве страны.
Также Казакбаев акцентировал внимание на вопросах, касающихся предоставления Россией экономической помощи Киргизии в целях проведения реформ и полного возобновления авиасообщений между странами.
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