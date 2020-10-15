Бишкек, , 12:15 — REGNUM Власти России приостановили предоставление любой финансовой помощи Киргизии до тех пор, пока в республике не стабилизируется общественно-политическая ситуация, пишет «РБК» со ссылкой на источники в Министерстве финансов РФ.

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Причиной, по которой Москва приняла такое решение стали массовые беспорядки, приведшие захвату Белого дома, отставке киргизского правительства и уходу Сооронбая Жээнбекова с поста президента Киргизии.

Отметим, что отставка правительства и главы республики произошли под давлением со стороны захвативших Дом правительства приверженцев недавно назначенного на пост премьер-министра Садыра Жапарова — экс-депутата, осужденного за организацию захвата заложника, которого освободили из тюрьмы его сторонники во время массовых беспорядков 5 октября 2020 года.

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