Москва, , 13:11 — REGNUM Россия удовлетворена тем, что ситуация, которая сложилась в Киргизии, в данный момент входит в спокойное русло. Об этом 23 октября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи со своим киргизским коллегой Русланом Казакбаевым в Москве.

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"Мы с обеспокоенностью следили за развитием обстановки и с удовлетворением отмечаем, что на данный момент она входит в спокойное русло», — сказал глава МИД РФ.

Также Лавров указал, что российская сторона выражает надежду на дальнейшее развитие союзнических и партнерских отношений с Киргизией в духе преемственности.

«Надеемся на то, что мы продолжим конструктивное взаимодействие как в двустороннем формате, так и в рамках наших интеграционных объединений в духе преемственности, которая всегда отличала наши отношения, независимо от событий в той или иной стране», — уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что из-за пандемии коронавируса на 2021 год перенесена очередная, третья консультативная встреча президентов стран Центральной Азии, которая должна была пройти в Бишкеке до конца нынешнего года.