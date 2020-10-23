Ташкент, , 09:04 — REGNUM Из-за пандемии коронавируса на 2021 год перенесена очередная, третья консультативная встреча президентов стран Центральной Азии, которая должна была пройти в Бишкеке до конца нынешнего года. Об этом 23 октября сообщил министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов в интервью газете «Правда Востока».

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«К сожалению, из-за сложившихся обстоятельств с коронавирусом и сохраняющейся неопределенности со сроками преодоления этой пандемии до конца этого года вряд ли удастся провести очередную, третью консультативную встречу», — заявил он.

Также Камилов рассказал, что данный саммит в 2021 году предложила провести у себя Туркмения.

«Мы, будучи сопредседателем консультативного совета, полностью поддерживаем данное предложение Туркмении и надеемся провести следующий центральноазиатский консультативный саммит с широкой и содержательной программой», — отметил глава узбекского МИД.

Также он рассказал, что после встречи в Туркмении следующий подобный саммит можно будет провести в столице Киргизии и подчеркнул, что перенос данной встречи не значит, что страны данного региона «сбавили скорость» в развитии и углублении своего сотрудничества, так как последнее, по мнению Камилова, является приоритетным для всех пяти стран Центральной Азии.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября стало известно, что авиационные власти Таджикистана и Узбекистана договорились возобновить регулярное авиационное сообщение между Ташкентом и Душанбе.