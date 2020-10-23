Ереван, , 11:47 — REGNUM Президент Армении Армен Саркисян обсудил в Париже ситуацию, сложившуюся в Нагорном Карабахе, со своим коллегой из Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает 23 октября пресс-служба армянского президента.

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«Президент Саркисян отметил, что Армения высоко оценивает усилия и позицию сопредседателя Минской группы ОБСЕ Франции и лично президента Макрона в урегулировании конфликта», — говорится в сообщении.

Кроме того, добавляется, что армянский президент отметил, что в настоящее время «развязанная Азербайджаном при поддержке Турции» военная агрессия по отношению к Нагорно-Карабахской Республике продолжается и уточнил, что ВС Азербайджана атакуют гражданское население и гражданскую инфраструктуру, в результате чего есть жертвы.

Также президенты обеих стран подчеркнули, что возвращение Баку и Еревана за стол переговоров под эгидой Минской группы ОБСЕ является крайне важным.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Единый информационный центр при правительстве Армении сообщил, что город Мартакерт ещё и ряд сёл в Нагорном Карабахе были обстреляны с применением артиллерии со стороны ВС Азербайджана.