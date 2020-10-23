Ереван, , 11:22 — REGNUM Город Мартакерт ещё и ряд сёл в Нагорном Карабахе были обстреляны с применением артиллерии со стороны ВС Азербайджана. Об этом 23 октября сообщает Единый информационный центр при правительстве Армении.

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«В результате артобстрела города Мартакерт, сгорели два блока в многоквартирном доме», — говорится в сообщении и указывается, что, по предварительной информации, огонь велся азербайджанской стороной из систем «Град».

"На рассвете по селам Кармир Шука и Тагавард Мартунинского района также были нанесены удары», — добавляется в сообщении.

Также отмечается, что в настоящее время артиллерийские обстрелы продолжаются и что человеческих потерь в их результате нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Тбилиси прошла акция в поддержку армянского населения в Нагорном Карабахе.