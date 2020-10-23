Тбилиси, , 11:03 — REGNUM В Тбилиси 23 октября прошла акция в поддержку армянского населения в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба посольства Армении в Грузии на своей странице в соцсети Facebook.

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«Сегодня в Тбилиси прошел второй марш тбилисских армян в поддержку Арцаха и победы армянской армии», — говорится в сообщении.

Участники акции начали шествие в находящемся в составе Тбилиси поселке Метрострой, где проживает больше количество армян, и прошли до храма Нор Эчмиадзин Армянской апостольской церкви.

Стоит отметить, что 1 октября члены армянской общины в Тбилиси провели акцию протеста возле здания телеканала «Мтавари архи», который традиционно поддерживает экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Акция прошла после того, как бывший грузинский лидер заявил о поддержке территориальной целостности Азербайджана.

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