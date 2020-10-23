Вашингтон, , 10:13 — REGNUM Президент США Дональд Трамп назвал несоответствующими действительности утверждения о том, что он годами уклонялся от уплаты налогов. Отчисления были сделаны досрочно, заявил он в ходе предвыборных теледебатов в штате Теннесси.

Трамп пояснил, что на прошлой неделе проконсультировался со своими бухгалтерами. Они объяснили, что раньше срока были уплачены десятки миллионов долларов, но ранее глава США этого не знал.

«Это было за последние несколько лет, и это десятки миллионов долларов, которые я заплатил раньше срока. <…> Никто мне об этом не сказал», — отметил Трамп.

Уплата суммы в размере $750, предположил он, была пошлиной за подачу документов.

В сентябре газета The New York Times, ссылаясь на налоговые декларации Трампа более чем за 20 лет, утверждала, что в 2016 и 2017 годах он заплатил только $1,5 тыс. (по $750 в год) в качестве подоходного налога. Утверждалось также, что главе США за три года придётся выплатить долги на $300 млн.

Читайте также: Продавал мороженое: Обама заявил, что заплатил налогов больше Трампа