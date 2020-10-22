Вашингтон, , 11:18 — REGNUM Бывший президент США Барак Обама раскритиковал действующего главу государства Дональда Трампа за уклонение от уплаты налогов. Обама заявил, что ещё подростком выплатил больше, чем Трамп, в ходе выступления в поддержку кандидата в президенты Джозефа Байдена в Пенсильвании.

Обама рассказал, что в 15 лет устроился на работу в кафе «Баскин Роббинс».

«И, кажется, я заплатил больше налогов, накладывая людям мороженое, чем он (Трамп). Как это вообще возможно?» — подчеркнул экс-президент.

Обама также заявил, что Трамп несерьёзно относится к своей работе. Это не реалити-шоу, добавил политик.

Пенсильванию в США считают «колеблющимся» штатом, который может поддержать на выборах и республиканца, и демократа. Обама побеждал здесь в 2008 и 2012 годах, а Трамп в 2016 году победил с небольшим перевесом.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре Трамп заявил, что платил миллионные налоги. Ранее в газете The New York Times вышла публикация о том, что нынешний глава США годами уклонялся от уплаты подоходного налога.

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