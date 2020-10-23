Баку, , 09:45 — REGNUM Правительство Армении должно серьезно подумать о своем поведении, так как, чем дольше ВС Азербайджана ведут военные действия, тем большие территории отходят под контроль Баку. Об этом 23 октября заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью японской газете «Nikkei».

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"Я всегда говорил, что добиться прекращения огня в одностороннем порядке невозможно», — отметил он.

Также азербайджанский лидер уточнил, что в случае, если на ВС страны «происходит нападение», они переходят в контрнаступление и после того, как, по словам Алиева, армянская стороны «второй раз нарушила (режим) прекращения огня», под контроль Баку перешли город Зангилан и многие села.

«Таким образом, чем больше времени проходит на поле боя, тем больше территорий мы освобождаем. Поэтому правительство Армении должно серьезно подумать о своем поведении», — сказал Алиев.

Кроме того, он указал, что, если армянская сторона хочет эффективного режима прекращения огня, она должна не нарушать его и не пытаться вернуть под свой контроль занятые азербайджанской армией территории.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в одной из больниц Еревана скончался житель Армении, тяжело раненый 1 октября в ходе обстрелов ВС Азербайджана армянской территории.