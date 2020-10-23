Ереван, , 09:31 — REGNUM В одной из больниц Еревана скончался житель Армении, тяжело раненый 1 октября в ходе обстрелов ВС Азербайджана армянской территории. Об этом 23 октября сообщает армянский единый информационный центр при правительстве страны.

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«В ереванской больнице им. Микаеляна скончался житель села Мец Масрик Гегаркуникской области Армении Роберт Егиазарян, 1968 года рождения, получивший тяжелое ранение 1 октября нынешнего года в результате артиллерийского обстрела с азербайджанской стороны», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе минобороны Азербайджана сообщили, что военные действия на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе продолжались в течение 22 октября и в ночь на 23 октября и ведутся в настоящее время.