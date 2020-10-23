Баку, , 08:53 — REGNUM Военные действия на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе продолжались в течение 22 октября и в ночь на 23 октября и ведутся в настоящее время. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.

Следите за развитием событий в трансляции: «Нагорный Карабах: перемирие только на бумаге — все новости»

"В течение дня и ночи 22 и 23 октября с различной интенсивностью продолжались фронтовые операции на Агдеринском, Физули-Гадрут-Джебраильском и Губадлинском направлениях», — говорится в сообщении.

Также заявляется, что оборонительные позиции ВС Азербайджана были обстреляны с армянской стороны из стрелкового оружия, минометов и пушек.

Кроме того, отмечается, что в результате операций азербайджанской армии были нанесены серьезные удары по ВС Армении, в результате чего были разрушены несколько опорных пунктов армянской стороны, а также заняты важные участки и высоты.

«В настоящее время боевые действия продолжаются на всем фронте», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай» назвал обобщённые цифры погибших в Нагорном Карабахе.