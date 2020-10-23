Ереван, , 03:49 — REGNUM Президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай» назвал обобщённые цифры погибших в Нагорном Карабахе, заявил 23 октября журналистам представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

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«Разве не ясно из заявления, что даны обобщенные цифры? Не могли президентом России быть озвучены конкретные цифры, это исключено», — сказал он.

По словам Ованнисяна, абсолютной истиной является то, что Вооружённые силы Азербайджана и примкнувшие к ним боевики понесли в разы большие потери, чем силы Нагорного Карабаха и Армении.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе выступления президент России сообщил, что «общее число погибших приближается уже к пяти тысячам» и при этом каждая из сторон потеряла «более двух тысяч погибших».

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