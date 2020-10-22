Бишкек, , 20:35 — REGNUM Верховный суд Киргизии обеспокоен информацией о якобы имеющихся фактах причастности его руководства к совершению коррупционного преступления. Об этом говорится в заявлении высшего судебного органа республики по поводу сообщения госкомитета нацбезопасности о присвоении большей части гранта, выделенного Евросоюзом.

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"Судебная ветвь власти беспрерывно вела и далее будет вести борьбу с коррупционными проявлениями, как среди судей, так и среди сотрудников судебных органов страны». — подчеркивают в Верховном суде.

Также судебный орган выразил недовольство «безапелляционным тоном заявления госкомитета нацбезопасности».

«Такого рода заявление нарушает незыблемый конституционный принцип презумпции невиновности», — подчеркивают в Верховном суде Киргизии.