Бишкек, , 17:52 — REGNUM Сотрудники антикоррупционной службы госкомитета нацбезопасности Киргизии выявили факты коррупции и утечки сведений, составляющих служебную тайну, при разработке и внедрении инфосистемы «Местный суд». Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По данным следствия, в 2016 году представительство Европейского союза выделило грант на создание и интеграцию этой информационной системы, но руководство Верховного суда и вступивший с ними в сговор глава ОсОО «ЦБИ» присвоили большую часть этих денег.

При этом компания-разработчик предоставила неработоспособный и устаревший программный продукт, который до настоящего времени не принят на баланс и теряет техническую поддержку в ноябре 2020 года, а также не подлежит интегрирования в систему межведомственного электронного взаимодействия «Тундук».

Для сокрытия этого факта руководство Верховного суда Киргизии заключило фиктивный договор с другой IT-компанией на разработку нового программного продукта, но уже на бюджетные средства на сумму 8 млн сомов (7,6 млн рублей) с последующей подменой непригодной программы.

Также выяснилось, что IT-компания «ЦБИ» имела прямой доступ к базе данных системы «Местный суд», что привело к утечке сведений из правительственных инфосистем «ЗАГС», «Паспорт» и «Адресно-справочное бюро», представляющих собой служебную тайну.