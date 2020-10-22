Минск, , 20:08 — REGNUM В четверг, 22 октября, в Минске около полусотни белорусских граждан с ограниченными возможностями вышли на манифестацию, протестуя против политики Александра Лукашенко. «Марш инвалидов», как и в прошлый четверг, начался на площади Независимости у Красного костёла.

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Запланированную на 14:00 акцию анонсировали оппозиционные ТГ-каналы. Собравшись, как и на прошлой неделе, на главной площади белорусской столицы, инвалиды и опекающие их выдвинулись на проспект Независимости. Ввиду отсутствия возможностей для колясочников комфортно преодолеть участок до Октябрьской площади, они обогнули подземный переход около ГУМа по улице Ленина, рядом с которой находится президентская администрация.

На Октябрьскую площадь к акции инвалидов прибыли строители, которые стали шумно производить работать. Как только инвалиды ушили, работы строителей были свёрнуты.

Белорусские инвалиды протестуют против массового насилия МВД, применяемого к мирным манифестантам. Генпрокуратура Белоруссии отказывается расследовать убийства оппозиционеров, применение к ним пыток и другие превышения законных полномочий.

Протестующие отказались общаться с пропагандистами из государственных СМИ, скандируя при их появлении: «Позор!»

«Марш инвалидов» не был санкционирован властями и формально подлежал разгону. Однако таких мер МВД не предприняло. Сведения о задержаниях отсутствуют.

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Напомним, на воскресенье, 25 октября, в Минске запланировано проведение массового мероприятия в поддержку Лукашенко. Его сторонников мобилизуют в госорганизациях, зарезервированы автобусы для доставки бюджетников из регионов.