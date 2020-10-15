Минск, , 20:20 — REGNUM В дополнение к традиционным «маршам выходного дня» противников бессменного правления Александра Лукашенко добавился «марш инвалидов». В четверг, 15 октября, белорусские инвалиды выразили свой протест против политики властей.

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«Марш инвалидов» начался около обеда в центре белорусской столицы — на площади Независимости. Несколько десятков человек, включая инвалидов-колясочников, проследовали по тротуару от Красного костёла до ГУМа.

Проходя около здания КГБ Белоруссии, инвалиды скандировали: «Позор!»

Манифестанты несли плакаты оппозиционного содержания, бело-красно-белые флаги белорусских националистов-коллаборационистов, а также белые цветы и такого же цвета ленты — символы протеста 2020 года.

На плакате участницы оппозиционного мероприятия, опекавшей инвалида-колясочника, был самодельный плакат с надписью: «Не страшно быть матерью сына в коляске, страшно быть матерью бандита в маске!»

Задержания участников минского «шествия инвалидов» осуществляли неустановленные лица в масках. Милиция не препятствовала похищению людей и по непонятным причинам перекрыла движение автомобилей на проспекте Независимости.

Напомним, по субботам в Минске проходят «женские марши», а по понедельникам — «марши пенсионеров». Протестные манифестации проходят в Белоруссии третий месяц.

Противники бессменного правления Александра Лукашенко требуют новых честных президентских выборов, прекращения массового террора силовиков и освобождения политзаключённых. Лукашенко отказался от диалога с протестующими, провёл «тайную инаугурацию» и предложил арестованным оппозиционерам принять участие в подготовке проекта новой Конституции.