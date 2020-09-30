Кливленд, США, , 08:43 — REGNUM Президент США Дональд Трамп не уклонялся от уплаты подоходного налога и в последние годы платил миллионы долларов. Об этом американский лидер заявил 29 сентября в ходе теледебатов с кандидатом в президенты Джозефом Байденом в штате Огайо.

По словам Трампа, по итогам одного года он заплатил $38 млн в качестве подоходного налога, по итогам другого года — $27 млн. Ведущий попросил Трампа уточнить, какой налог был уплачен в 2016 и 2017 годах.

«Миллионы долларов», — подчеркнул глава США и в очередной раз пообещал опубликовать свои налоговые декларации, когда их подготовят. Как сообщало ИА REGNUM, соперник Трампа на предстоящих выборах Байден потребовал в ходе дебатов, чтобы действующий президент опубликовал налоговую декларацию за 2019 год. Байден и его супруга заплатили $346 тыс. федеральных налогов и других платежей при доходе в $985 тыс.

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