Минск, , 10:39 — REGNUM Глава СВР России Сергей Нарышкин прибыл в Минск. Об этом 22 октября сообщает Telegram-канал «Пул первого», близкий к администрации белорусского президента.

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссия: противостояние внутри страны нарастает — трансляция»

Кроме этого, по информации агентства БелТА, президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня встретится с главой СВР РФ.

При этом подробности данной беседы не уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Европарламенте призвали к скорейшему введению санкций против Лукашенко.