Степанакерт, , 09:20 — REGNUM Несколько населенных пунктов на территории Нагорного Карабаха были обстреляны ВС Азербайджана. Об этом 22 октября сообщил МИД Нагорно-Карабахской Республики (НКР) в своем Telegram-канале.

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«Двадцать первого октября вновь обстрелу подверглись населенные пункты Мартунинского и Мартакертского районов Арцаха (НКР — ред.)», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что азербайджанские ВС провели артиллерийский обстрел города Мартуни и деревни Гергери, и в результате этого мирному населению данных населенных пунктов был нанесен материальный ущерб.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в минобороны Азербайджана сообщили, что в течение дня 21 октября и в ночь на 22 октября на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе продолжались военные действия.