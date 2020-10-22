Баку, , 09:12 — REGNUM В течение дня 21 октября и в ночь на 22 октября на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе продолжались военные действия. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.

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«В течение дня 21 октября и в ночь на 22 октября боевые действия на Агдере-Агдамском, Физули-Джебраильском и Зангилан-Губадлинском направлениях фронта продолжались с различной интенсивностью», — говорится в сообщении.

Также утверждается, что армянская сторона обстреляла оборонительные позиции ВС Азербайджана из стрелкового оружия, минометов и пушек и вынуждена была отступить с важных высот на Губадлинском направлении.

«В настоящее время боевые действия продолжаются по всему фронту. Наши войска контролируют оперативную обстановку», — уточняется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в армянском МИД заявили, что войну в Нагорном Карабахе можно остановить исключительно мирным путём, приверженность которому сохраняют в Армении.