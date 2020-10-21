Санкт-Петербург, , 13:24 — REGNUM Петербургский парламент согласился потенциально увеличить госдолг Петербурга до 70% от доходной части бюджета по предложению губернатора Александра Беглова. Соответствующую поправку поддержали на этапе второго чтения поправок в закон о бюджетном процессе, передает 21 октября корреспондент ИА REGNUM.

Беглов предложил поднять планку с 50% от доходов казны без учета безвозмездных поступлений до 70% для объема госдолга. Согласно существующему проекту бюджета, в 2021 году доходы города должны составить 623 млрд, расходы — 711 млрд рублей.

При этом долю объема расходов на обслуживание госдолга Беглов предложил сократить с 15% до 10% от объема расходной части, то есть в 2021 году они могли бы составить 71 млрд рублей.

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Смольный полагает, что эти поправки помогут городу не останавливаться в развитии во время сложного и, вероятно, длительного восстановления экономики после завершения коронавирусного кризиса.

Смольный прогнозирует, что в 2021—2023 годах темпы роста собственных доходов Петербурга будут соответствовать темпам роста экономики, то есть 106−109% по отношению к предшествующему году.

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Дефицит в 2020 году чиновники надеются сократить с запланированных 111 млрд до 100 млрд рублей. Он был увеличен вдвое минувшей весной из-за пандемии коронавируса и падения нефтяных котировок.