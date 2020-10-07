Санкт-Петербург, , 13:25 — REGNUM Федеральный центр в ответе за большую часть дефицита петербургского бюджета на 2021 год. Об этом заявил глава комитета финансов Санкт-Петербурга Алексей Корабельников на заседании городского правительства 7 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Здание Смольного Дарья Драй © ИА REGNUM

Согласно проекту бюджета Петербурга, в следующем году дефицит составит 87,2 млрд рублей при доходах в 623,5 млрд рублей, что приближено к максимальному значению, позволенному по закону.

«Мы неоднократно говорили, что значимый объем дефицита в следующем году — порядка 65 млрд рублей — это дефицит, который сформирован за счет ряда федеральных решений, которые не были обеспечены трансфертами из федерального бюджета. Если бы этих решений не было, дефицит был бы намного ниже», — подчеркнул Корабельников.

Ранее он уже жаловался, что уровень софинансирования национальных проектов со стороны федерального центра остается крайне низким — на уровне 5%. К тому же, центр неохотно компенсирует Петербургу выпадающие из-за федеральных решений доходы.

Корабельников также указал, что Петербургу нельзя отказываться от расходов развития в 2021 году, так как будущий год станет временем восстановления экономики.

«Очень важно не топтаться на месте, а создать импульсы и ресурсы для поддержки экономического роста — заложить серьезные средства на развитие города. Это почти 110 млрд рублей. Дефицит как раз формируется за счет финансирования расходов развития. Это не проедание ресурсов, а те направления и проекты, которые позволяют городу развиваться», — сказал глава комфина.

Так, из этих 110 млрд рублей львиная доля — 82 млрд — пойдет на адресную инвестиционную программу. Еще 10 млрд рублей отправятся на капитальный ремонт школ, детских садов и поликлиник, более 5 млрд составят расходы на покупку современного оборудования в эти учреждения. Часть расходов пойдет на проекты ГЧП, как, например, многомиллиардные выплаты концессионеру ЗСД.

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