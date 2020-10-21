Ереван, , 11:39 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его коллега из Армении Зограб Мнацаканян проведут в Москве встречу 21 октября, на которой обсудят ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом 21 октября сообщила пресс-секретарь армянского МИД Анна Нагдалян, ее слова приводит агентство «Арменпресс».

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Как рассказала Нагдалян, 21 октября в Москве намечена встреча министров иностранных дел России и Армении Сергея Лаврова и Зограба Мнацаканяна.

«В повестке дня ситуация в зоне карабахского конфликта и обсуждения вопроса о реализации договоренностей по прекращению огня», — заявила пресс-секретарь МИД Армении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Единый информационный центр при правительстве Армении сообщил, что гражданская инфраструктура в зоне эскалации конфликта в Нагорном Карабахе подвергается обстрелам со стороны ВС Азербайджана.