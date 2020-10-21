Ереван, , 10:41 — REGNUM Гражданская инфраструктура в зоне эскалации конфликта в Нагорном Карабахе подвергается обстрелам со стороны ВС Азербайджана. Об этом 21 октября сообщает Единый информационный центр при правительстве Армении.

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Уточнятся, что в течение ночи ситуация в зоне обострившегося конфликта была относительно стабильно напряжённой, при этом на отдельных участках продолжались перестрелки и артиллерийские бои.

«На рассвете, вновь нарушив договоренности о гуманитарном прекращении огня, враждебные силы обстреляли гражданскую инфраструктуру города Мартакерт и окрестных деревень», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в данный момент бои местного значения идут на северном и южном направлениях линии соприкосновения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что для обсуждения ситуации, которая сложилась в Нагорном Карабахе, отправился в Брюссель с рабочим визитом президент Армении Армен Саркисян.