Баку, , 10:07 — REGNUM Сообщение о сбитом на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе самолете ВВС Азербайджана не соответствует действительности. Об этом 21 октября сообщило азербайджанское минобороны.

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"Распространенная Арменией информация о якобы сбитом азербайджанском военном самолете не соответствует действительности», — говорится на странице азербайджанского ведомства в соцсети Twitter.

Также в нем заявляется, что данное сообщение минобороны Армении «является еще одной фальсификацией армянской пропаганды».

Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что подразделения ПВО армии обороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР) сбили самолет ВВС Азербайджана на южном направлении линии соприкосновения в Карабахе.