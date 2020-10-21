Ереван, , 09:28 — REGNUM Подразделения ПВО армии обороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР) сбили самолет ВВС Азербайджана на южном направлении линии соприкосновения в Карабахе. Об этом 21 октября сообщает пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в соцсети Facebook.

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"Подразделения ПВО Арцаха (НКР) в 08:30 (07:30 мск) на южном направлении уничтожили самолет противника», — говорится в сообщении Степанян.

Также она отметила, что в настоящее время ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе остается относительно стабильной.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в минобороны Азербайджана сообщили, что военные действия на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе продолжались на протяжении всего дня 20 октября, а также в ночь на 21 октября.